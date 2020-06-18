В Уфе на набережной камеры видеонаблюдения смогут распознавать лица

В башкирской столице идёт организация пространства на набережной у реки Белой. В том числе, на площадке устанавливаются камеры видеонаблюдения. Технологии смогут распознавать лица и номера автомобилей.

Об этом рассказала пресс-служба мэрии Уфы. Сейчас от улицы Бельской до железнодорожного моста завершается реконструкция и строительство сооружений. Также в полном разгаре идёт установка безопасности. Камеры будут по всей территории набережной.

Установка камер была согласована с различными ведомствами. Были приняты к сведению рекомендации МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. На набережной также будут установлены медицинские и полицейские посты.