В Уфе врачам ковид-госпиталя подарили чудо-шоколад для здоровья

Врачи клиники БГМУ в Уфе получили в подарок чудо-шоколад. Он имеет особый иммунный состав, который поможет медикам справляться с угрозой коронавируса.

Такой подарок уфимские врачи получили в рамках акции «Победа иммунитета», которую запустила кондитерская фабрика «Победа» еще в апреле этого года. За это время такие подарки получили сотрудники больниц городов России со сложной эпидемиологической ситуацией: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону – более 300 килограммов полезных сладостей.

Состав лечебного шоколада уникален и не имеет аналогов в мире. Сотрудники компании разработали его совместно с голландскими коллегами. В чудо-сладости содержатся А, С, D, D3, E, медь, цинк и селен.