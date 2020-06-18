Маньяк из Башкирии насиловал девушек по всей России

В Санкт-Петербурге был задержан уроженец Салавата, который подозревается в насилии над девушками по всей России. Известно, что задержанному 34 года. Портал «Фонтанка» рассказал подробности задержания.

Мужчину задержали при нападении на жительницу Питера. Маньяк напал на 21-летнюю девушку 17 июня в парадной. Выяснилось, что за плечами насильника ещё несколько подобных преступлений. Был проведён тест, который показал, что ДНК насильника совпадает с ДНК неизвестных маньяков, которые орудовали в Самарской и Владимирской областях.