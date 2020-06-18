В Уфе врачи научились определять коронавирус без теста

Вирусной пневмонии летом в прошлые годы практически не было. Сейчас её фиксируют, но как следствие коронавируса. Об этом рассказали медики 13 уфимской больницы. На базе медучреждения развёрнут один из двух в городе АЦКТ – амбулаторных центров компьютерной томографии, куда привозят всех, кому необходимо обследовать легкие.

Это томография легких пожилого мужчины из группы риска, 65+. Его привезли на скорой. Тест на коронавирус еще не сдавал, но по дыханию врачи заподозрили пневмонию и отправили на КТ. И уже взглянув опытным глазом на томографию, медики могут сказать, не дожидаясь результатов анализа, есть ли у пациента COVID-19.

В июне 19, 18 года таких изменений, вирусных пневмоний не бывает. В это время года быть не может. Поэтому 99 процентов, когда мы выявляем такие признаки, что это при такой солнечной инсоляции, летом, когда нет ОРВИ, что это только ковидная пневмония. Булат Гарифуллин, и.о. главного врача ГКБ №13

Аппарат практически не прекращает работу. Амбулаторный центр компьютерной томографии на базе 13 больницы работает круглосуточно. Следом еще один пациент, диагноз тот же. Больше всего, говорят врачи, поражает молниеносность заболевания.

В 13 больнице развёрнут один из двух круглосуточных АЦКТ. Второй находится в клинике БГМУ. С подозрением на пневмонию для прохождения компьютерной томографии доставляют только в эти два медучреждения. В 13 больнице для КТ легких выделили отдельный аппарат. Новый томограф, который может работать с минимальным излучением, а с учетом, что он практически не выключается, это крайне важно для медиков.

Сюда доставляют людей со всей северной части Уфы. Каждый день через это отделение проходит огромное количество пациентов. И то, что коридор пуст, еще ни о чем не говорит – своей очереди на томограф поступившие ожидают в специальных комнатах ожидания, которые регулярно обрабатываются ультрафиолетовыми лампами и дезинфицирующими средствами. Это сделано для того, чтобы пациенты не контактировали друг с другом.

А тех, кому требуются КТ других органов, обследуют на втором томографе в соседнем здании. Работы стало больше. Из-за этого пришлось увеличить штат лаборантов, да и трудиться в костюмах сложно. Пересменка идёт каждые три часа. Две бригады сменяют друг друга на протяжении суток. Выручают и студенты Башкирского медуниверситета.