В Уфе врачи научились определять коронавирус без теста

Вирусной пневмонии летом в прошлые годы практически не было. Сейчас её фиксируют, но как следствие коронавируса. Об этом рассказали медики 13 уфимской больницы. На базе медучреждения развёрнут один из двух в городе АЦКТ – амбулаторных центров компьютерной томографии, куда привозят всех, кому необходимо обследовать легкие.
Это томография легких пожилого мужчины из группы риска, 65+. Его привезли на скорой. Тест на коронавирус еще не сдавал, но по дыханию врачи заподозрили пневмонию и отправили на КТ. И уже взглянув опытным глазом на томографию, медики могут сказать, не дожидаясь результатов анализа, есть ли у пациента COVID-19.
Аппарат практически не прекращает работу. Амбулаторный центр компьютерной томографии на базе 13 больницы работает круглосуточно. Следом еще один пациент, диагноз тот же. Больше всего, говорят врачи, поражает молниеносность заболевания.
В 13 больнице развёрнут один из двух круглосуточных АЦКТ. Второй находится в клинике БГМУ. С подозрением на пневмонию для прохождения компьютерной томографии доставляют только в эти два медучреждения. В 13 больнице для КТ легких выделили отдельный аппарат. Новый томограф, который может работать с минимальным излучением, а с учетом, что он практически не выключается, это крайне важно для медиков.
Сюда доставляют людей со всей северной части Уфы. Каждый день через это отделение проходит огромное количество пациентов. И то, что коридор пуст, еще ни о чем не говорит – своей очереди на томограф поступившие ожидают в специальных комнатах ожидания, которые регулярно обрабатываются ультрафиолетовыми лампами и дезинфицирующими средствами. Это сделано для того, чтобы пациенты не контактировали друг с другом.
А тех, кому требуются КТ других органов, обследуют на втором томографе в соседнем здании. Работы стало больше. Из-за этого пришлось увеличить штат лаборантов, да и трудиться в костюмах сложно. Пересменка идёт каждые три часа. Две бригады сменяют друг друга на протяжении суток. Выручают и студенты Башкирского медуниверситета.
Бывает и такое говорят медики, что тест показывает ложно отрицательный результат, а на КТ уже идёт поражение легких. В таких случаях томография позволяет врачам понять, что пациента всё же следует лечить от коронавируса.