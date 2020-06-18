В Уфе в серьёзном пожаре пострадала пенсионерка

Сегодня, 18 июня, произошёл пожар в башкирской столице. Рано утром огнём охватило квартиру в одном из домов по улице Пархоменко. МЧС РБ сообщает, что в пожаре есть пострадавшие.

На место возгорания оперативно прибыли спасательные службы и медики. Огонь охватил вещи, которые находили в квартире на 4 этаже. Были эвакуированы 5 человек, а огонь вовремя потушен.

В результате возгорания пострадала 83-летняя пенсионерка. Женщине потребовалась госпитализация – её увезли в больницу №18. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить.