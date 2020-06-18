В Башкирии появится парк в стиле советского модернизма

В Башкирском городе Агидель появится новый парк в стиле советского модернизма. Об этом в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров. Он уверил, что город преобразиться к 2021 году до неузнаваемости.
В центре города создается общественное пространство «Волны Агидели» в стиле советского модернизма. Этот проект в числе пяти других от Института развития городов Башкортостана получил федеральный грант на 45 млн руб.
Парковая зона создается на месте бывшего участка школы и территории бывшего детского сада. Проектом занимается директор Института и помощник главы республики Ольга Сарапулова. Опыт Агидели может стать модельным по перезапуску всех советских микрорайонов, считает она.
Также гранты на реконструкцию общественных пространств выиграли Мелеуз, Янаул, Дюртюли и Николо-Берёзовка. Общая сумма грантов — 400 млн рублей.