В Башкирии появится парк в стиле советского модернизма

«К Агидели с самого основания города не было столько внимания, как сегодня. Практически весь центр к лету 2021 года полностью преобразится. Здесь появятся амфитеатр, инклюзивная детская игровая площадка, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, арт-объекты. Изюминкой парка станет Аллея Первостроителей атомной электростанции, которая так и не была достроена, но именно эта всесоюзная стройка положила начало городу»

Радий Хабиров, глава республики