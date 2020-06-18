Логопед из Уфы выиграла конкурс «Моя страна – моя Россия»

Валия Гопта из Уфы стала победительницей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Педагог трудится в 123-м столичном лицее. Ее специальность - логопед.

Она победила в специальной номинации «Развитие Ассоциации выпускников конкурса». Педагог представила идею проведения школьного проектного ла

Одной из ключевых задач платформы «Россия – страна возможностей» является формирование сообщества инициативных молодых граждан, составляющих кадровый резерв нашей страны. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» уделяет особое внимание постконкурсному сопровождению выпускников, которые продолжают свой путь развития, делятся полученными знаниями и опытом с новыми участниками. Уверен, что представленные в номинации проекты не только позволят укрепить сообщество конкурса, но и выстроить новые связи с другими проектами платформы

Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»

Напомним, что конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», утверждённого майским указом Владимира Путина.