Логопед из Уфы выиграла конкурс «Моя страна – моя Россия»

Валия Гопта из Уфы стала победительницей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Педагог трудится в 123-м столичном лицее. Ее специальность - логопед.
Она победила в специальной номинации «Развитие Ассоциации выпускников конкурса». Педагог представила идею проведения школьного проектного ла
Напомним, что конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», утверждённого майским указом Владимира Путина.