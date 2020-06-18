В Башкирии синоптики предупредили об аномальном похолодании

МЧС в экстренном порядке оповещает жителей республики о том, что завтра в некоторых районах ожидаются заморозки. Непогода коснётся некоторых северо-восточных районов Башкирии. Возможны слабые заморозки ночью и утром, температура опустится до 0, -2 градусов. Днём будет тепло, температура ожидается от +19 до +24 градусов.