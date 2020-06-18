Башкирия может стать площадкой для крупных мероприятий чемпионата Ворлдскиллс

Республика может стать площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках предстоящих национальных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. Сегодня эту тему обсудили Радий Хабиров и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

В прошлом году по итогам чемпионата Башкортостан вошел в десятку лидеров среди регионов, а также стал лучшим в стране по организации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Это говорит о том, что на деле студенты показали знание не только теории, но и практики.

Глава региона отметил, что  республика готова принять такой масштабный проект. В планах – строительство современных площадок, которые в последующем можно использовать для развития движения Ворлдскиллс.

Вы, с одной стороны, привлечете внимание к этим профессиям, с другой, вы получите те навыки, умения и технологии, которых у вас нет. Потому что нет предела совершенству, оно постоянно движется вперед, и вы возьмете это совершенство ровно здесь и сейчас в самом лучшем виде.

Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»