Башкирия может стать площадкой для крупных мероприятий чемпионата Ворлдскиллс

Республика может стать площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках предстоящих национальных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. Сегодня эту тему обсудили Радий Хабиров и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
В прошлом году по итогам чемпионата Башкортостан вошел в десятку лидеров среди регионов, а также стал лучшим в стране по организации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Это говорит о том, что на деле студенты показали знание не только теории, но и практики.
Глава региона отметил, что республика готова принять такой масштабный проект. В планах – строительство современных площадок, которые в последующем можно использовать для развития движения Ворлдскиллс.