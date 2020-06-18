Башкирия может стать площадкой для крупных мероприятий чемпионата Ворлдскиллс

Вы, с одной стороны, привлечете внимание к этим профессиям, с другой, вы получите те навыки, умения и технологии, которых у вас нет. Потому что нет предела совершенству, оно постоянно движется вперед, и вы возьмете это совершенство ровно здесь и сейчас в самом лучшем виде.

Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»