Голосование по Конституции в Башкирии: график работы участков на всю неделю

Напечатаны и отправлены в районы и города республики спецсвязью. Сегодня в шесть утра состоялась передача бюллетеней для голосования к поправкам в Конституцию. Бланки были произведены в Благоварском районе, получатель – Центральная избирательная комиссия Башкортостана.

Подписи представителей Центральной избирательной комиссии республики и полиграфической организации. От каждой из сторон по три человека. Только после этого в акте о передаче бюллетеней для общероссийского голосования проставляются штампы.

Более трех миллионов бланков для голосования готовы. 10 дней ушло на производство бюллетеней. Печатали их в обособленном подразделении издательства «Белая река» в селе Благовар. При исполнении госзаказа старались учесть все пожелания заказчика.

Уже согласование в определенном качестве бумаге производится. Все параметры, которые были затребованы заказчиком, нами выполнены. Радик Вахитов, начальник печатного цеха

В процессе производства бюллетеней всегда есть небольшая доля брака. Это обусловлено включением и выключением оборудования в момент установочных режимов. Испорченные экземпляры после подписания актов уничтожаются также в день передачи бюллетеней из полиграфической организации в Центральную избирательную комиссию.

Все формальности выполнены. Следующий этап – доставка. Но и здесь всё строго. Если раньше за бюллетенями из районов приезжали представители территориальных избирательных комиссий, теперь важный груз доставляет спецсвязь.

69 районов нашей республики. Это 3 047 426 бюллетеней для голосования, из них 80 процентов напечатаны на русском языке, 13 процентов – на башкирском и 7 процентов – на татарском языке. Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию стартует 25 июня и продлится до 1 июля. Башкортостан практически готов к проведению масштабного события. Сегодня, завтра бюллетени будут доставлены до всех районов республики.

Режим работы избирательных участков в Республике Башкортостан:

25, 26, 29 июня – 16:00-20:00

27, 28 июня – 10:00-14:00

30 июня – 9:00-14:00