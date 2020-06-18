На набережной Уфы установят 25 торговых павильонов

На новой набережной в Уфе установят 25 торговых павильонов. Закусочные и сувенирные лавки разместятся у реки Белой. Столичная мэрия занесла их в схему размещения нестационарных объектов торговли.

Торги на право установки или аренды павильонов пока не объявляли. Согласно схеме, все объекты будут размещены на участке, расположенном от двухсот до девятисот метров от входной группы СОК «Юность». Площадь павильонов составит от 9 до 320 квадратных метров