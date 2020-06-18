В Уфе пропала 17-летняя девочка

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о новых поисках. В Уфе пропала 17-летняя Олеся Тагирова. Девочка проживает по улице Калинина.

Как известно волонтёрам, 30 мая девочка вышла из дома. Вечером обратно она не вернулась, связи с пропавшей нет с 12 июня. Полиция также ведёт поиски девочки.

Рост Олеси 170 см, телосложение среднее, волосы тёмные, а глаза карие. Поиски усложняются тем, что никто не знает, во что была одета девочка.