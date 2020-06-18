Жители посёлка под Уфой не могут помыться из-за отсутствия воды

На сайте электронной приёмной органов власти Башкирии появилась жалоба от жительницы села Нижегородка под Уфой. Женщина сообщила, что она и её соседи постоянно живут без воды. В населенном пункте частые проблемы с водоснабжением.

Женщина отметила, что живёт в поселке с 2015 года. Проблемы с водой там постоянно, однако никто из органов власти и администрации до сих пор ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию.

Посёлок расширяется, количество жителей увеличивается. Воды нет, нет и ещё раз нет... Когда же мы будем, как нормальные люди вставать с утра и умываться, стирать не ночью, ходить в туалет и не бояться, что не будет воды?

текст обращения

Жительница села жалуется, что ни одна инстанция ещё не обратила внимание на проблему. Иногда в посёлке нет воды, даже чтобы помыться.

Ни умыться, ни в туалет сходить, а постирать мы уже забыли, что это такое. У нас грудной ребенок, нам без воды вообще нельзя. Ночью караулить уже устали, гадаем пойдет вода или нет. Утром в 8 часов уже струйка маленькая бежит. Сколько можно терпеть такое? Когда власти обратят на нас внимание?

текст обращения

В комментариях к обращению женщину поддержали и отметили, что борьба с водоснабжением идёт уже много лет.