Жители посёлка под Уфой не могут помыться из-за отсутствия воды

На сайте электронной приёмной органов власти Башкирии появилась жалоба от жительницы села Нижегородка под Уфой. Женщина сообщила, что она и её соседи постоянно живут без воды. В населенном пункте частые проблемы с водоснабжением.
Женщина отметила, что живёт в поселке с 2015 года. Проблемы с водой там постоянно, однако никто из органов власти и администрации до сих пор ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию.
Жительница села жалуется, что ни одна инстанция ещё не обратила внимание на проблему. Иногда в посёлке нет воды, даже чтобы помыться.
В комментариях к обращению женщину поддержали и отметили, что борьба с водоснабжением идёт уже много лет.