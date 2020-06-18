Жители посёлка под Уфой не могут помыться из-за отсутствия воды

Ни умыться, ни в туалет сходить, а постирать мы уже забыли, что это такое. У нас грудной ребенок, нам без воды вообще нельзя. Ночью караулить уже устали, гадаем пойдет вода или нет. Утром в 8 часов уже струйка маленькая бежит. Сколько можно терпеть такое? Когда власти обратят на нас внимание?

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