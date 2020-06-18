В Башкирии мужчина сурово наказал пьяного водителя

Курьезный случай произошел накануне в Салавате.

Местный активист Айдар Зайнетдинов ехал по улице Ленинградской, как вдруг внезапно его чуть не протаранил автомобиль "Черри Тиго". Автогонщик, избежав столкновения, уехал в кусты.

Айдар включил видеосъемку и побежал за водителем. Открыв дверь, он понял, что водителю не стало плохо, просто мужчина очень сильно пьян. На видеозаписи видно, как он не может связать слова и объяснить, зачем сел за руль.

Житель Салавата не растерялся, отнял ключи от автомобиля у пьяного водителя и попросил посидеть на газоне, пока не приедет наряд ГИБДД. Мужчина представился Николаем и несколько раз умолял отпустить его домой, но Айдар был непреклонен.

А если бы убил меня? А у меня две маленьких дочки. Айдар Зайнетдинов, житель Салавата

Спустя некоторое время к месту происшествия подъехала "Лада Приора" с проблесковыми маячками. Мужчину под руки посадили в служебный автомобиль и начали оформлять по закону.