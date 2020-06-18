Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии пройдет голосование в условиях коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Мир24» рассказал, как будет проходить голосование по правкам в Конституцию России в условиях режима самоизоляции в республике. По его словам, сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к важному мероприятию. Одной из главных задач, которую предстоит выполнить, руководитель Башкирии назвал безопасность жителей республики.
Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии открылись участковые комиссии, и каждую из них заполняют довольно большим количеством средств защиты: это и средства дезинфекции, и маски, и защитные очки.
Участковые комиссии будут открыты семь дней, также есть возможность голосования вне участковых комиссий — на дому и вне. Создан целый ряд механизмов для того, чтобы максимально рассредоточить поток людей. При этом основной акцент работы в плане недопущения нарушения социальной дистанции будет направлен на 1 июля.
Глава республики также пояснил, как будут голосовать люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией и контактировавшие с ними.