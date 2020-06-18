Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии пройдет голосование в условиях коронавируса

«Мы специально провели совещание с медиками по голосованию в «красной зоне». В ней находится около 200–300 человек плюс работают врачи. В общей сложности это несколько сотен людей. Проблема будет заключаться в том, что, по мнению врачей и Роспотребнадзора, сам бюллетень может стать носителем вируса. Мы сейчас прорабатываем рабочую версию с ЦИКом. Проголосовали, там же упаковали, сделали протокол и вынесли его. А сами бюллетени при этом хранились бы отдельно. Их буквально несколько сотен, но они представляют опасность. Когда их начнут пересчитывать, есть варианты, что могут заразиться. Поэтому мы думаем о каких-то особых изоляционных мерах и проводим консультации с Центральной избирательной комиссией».

Радий Хабиров, глава Башкирии