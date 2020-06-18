В Башкирии из реки вытащили погибшего мужчину

Спасатели Башкирии обнаружили трагическую находку. Близ деревни Черниговка из реки Дёма вытащили тело 30-летнего мужчины.
Водолазы провели специальные работы по извлечению тела из воды. Операцию контролировали спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело было передано полиции.
Сейчас устанавливается личность погибшего. Также будет выяснены точные причины смерти несчастного. К сожалению, за это лето спасатели вытащили из воды уже более 20 тел.
Уважаемые граждане! К сожалению это далеко не первый случай гибели людей на воде этим летом, он уже во втором десятке. И увы, список будет пополняться. Если вы не хотите оказаться в этой печальной статистике, соблюдайте правила безопасности, отдыхая на берегу или отправляясь купаться. Помните, алкоголь и отдых у воды – понятия несовместимые. Одной из самых частых причин, по которым люди уходят под воду раз и навсегда является потеря бдительности, контроля, в конце концов равновесия в состоянии алкогольного опьянения.
пресс-служба МЧС России по РБ