В Башкирии из реки вытащили погибшего мужчину

Уважаемые граждане! К сожалению это далеко не первый случай гибели людей на воде этим летом, он уже во втором десятке. И увы, список будет пополняться. Если вы не хотите оказаться в этой печальной статистике, соблюдайте правила безопасности, отдыхая на берегу или отправляясь купаться. Помните, алкоголь и отдых у воды – понятия несовместимые. Одной из самых частых причин, по которым люди уходят под воду раз и навсегда является потеря бдительности, контроля, в конце концов равновесия в состоянии алкогольного опьянения.

пресс-служба МЧС России по РБ