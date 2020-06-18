Ученые раскрыли секрет заражения коронавирусом через унитаз

Китайские учёные заявили о новой опасности. Спускать воду в унитазе в условиях коронавируса – опасно для здоровья.

При спускании воды в унитазе в воздух могут подниматься частицы, в которых содержится коронавирус. Эти частицы долгое время остаются на предметах. Коронавирус может присутствовать в пищеварительной системе и выходить наружу через фекалии.

Вероятность заражения коронавирусом увеличивается, если туалетом пользуются несколько человек. Особенно это касается общественных уборных.