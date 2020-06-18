В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам более 850 тысяч рублей

60-летняя жительница Нефтекамска попалась на уловки мошенников. Женщина оформила кредиты в разных банках на сумму около 850 тысяч рублей и перевела крупную денежную сумму злоумышленникам. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Для того, чтобы этого не допустить, мошенник порекомендовал потерпевшей в срочном порядке оформить на свое имя потребительский кредит в банке.
Оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время ведется розыск злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.