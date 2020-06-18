В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам более 850 тысяч рублей

60-летняя жительница Нефтекамска попалась на уловки мошенников. Женщина оформила кредиты в разных банках на сумму около 850 тысяч рублей и перевела крупную денежную сумму злоумышленникам. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Для того, чтобы этого не допустить, мошенник порекомендовал потерпевшей в срочном порядке оформить на свое имя потребительский кредит в банке.

Гражданка оформила на свое имя займ на сумму 485 тысяч рублей и положила их на продиктованный расчетный счет. На следующий день поступил звонок с очередным требованием. Перепуганная женщина строго следовала указаниям звонившего: оформила еще два кредита в других банках и перечислила на продиктованные счета.

пресс-служба МВД по Башкирии

Оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время ведется розыск злоумышленников. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Уважаемые граждане! Убедительно просим, не принимайте незнакомые звонки, не действуйте под диктовку, никому не передавайте секретные данные банковских карт. Распространите информацию, расскажите коллегам и близким.

пресс-служба МВД по Башкирии