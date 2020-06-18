В Башкирии пенсионерка перевела мошенникам более 850 тысяч рублей

Гражданка оформила на свое имя займ на сумму 485 тысяч рублей и положила их на продиктованный расчетный счет. На следующий день поступил звонок с очередным требованием. Перепуганная женщина строго следовала указаниям звонившего: оформила еще два кредита в других банках и перечислила на продиктованные счета.

пресс-служба МВД по Башкирии