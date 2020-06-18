В Уфе сотрудник полиции ударил в пах инспектора ГИБДД

49-летний экс-сотрудник МВД Башкирии пойдет под суд за превышение должностных полномочий. Прокуратура уже утвердила обвинительный приговор. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Сотрудник ДПС остановил машину, водитель которой была пьяна. Вскоре ему позвонил обвиняемый потребовал отпустить его знакомую без составления протокола, на что получил отказ

Полицейский приехал на место произошедшего и ударил коллегу ногой в область паха.