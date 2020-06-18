В Башкирии у подножья горы нашли скелет человека

У подножья горы в Белорецком районе Башкирии был найден скелет человека. На место происшествия направились правоохранители. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Жуткая находка была сделана в понедельник, 15 июня, недалеко от села Отнурок. Скелет обнаружили туристы. Они вызвали на место происшествия сотрудников полиции.

По предварительной версии, труп пролежал около пяти лет. Рядом с телом неизвестного человека оперативники обнаружили носки черного цвета и резиновые сапоги.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают личность найденного человека. Они сверяют данные с базой пропавших без вести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.