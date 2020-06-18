«Обобрал и скрылся»: истории девушек из Башкирии, обманутых брачным аферистом

Брачный аферист обманул троих женщин и одного мужчину. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей. В Уфе вынесли приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска Вадима Бикбулатова. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, добивался их доверия и под различными предлогами просил взять для него кредит. После получения денег он переставал выходить на связь. Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете.

Я хотела семью создать, детей хотела. А в итоге я что получила? Анастасия, потерпевшая

А в итоге разбитое сердце и пустой кошёлек. С суженым Анастасия познакомилась на просторах интернета. Мужчина в кратчайшие сроки сумел обаять девушку и втереться к ней в доверие. Галантен, заботлив, дарил цветы и даже звал замуж. Романтика закончилась, как только избранница согласилась помочь ему с бизнесом и взять на своё имя кредит. Получив деньги, ловелас исчез. Обманутая девушка разместила пост в интернете и прикрепила фотографию.

Мы создали свою группу, и в ней было гораздо больше людей. Человек десять. Он угрожал. Мол, я выставлю наши фотографии, я расскажу твоим друзьям. Естественно, эта история не очень приятная, и не всем хотелось бы огласки. Анастасия, потерпевшая

Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете. Выяснилось, что у Вадима Бикбулатова есть судимость, жена и четверо детей, что ничуть не мешало ему заниматься грязными делишками. Он знакомился с родителями потенциальных невест и даже с их детьми. Не гнушался обманывать и старых знакомых.

Знала его давно. Обидно было не то что за обман, а именно за тот факт, что я человеку поверила, а он просто меня обобрал до ниточки. И это не смотря на то, что я была с детьми, в декрете сидела. И скрылся. Екатерина, потерпевшая

Однако всё красноречие горе-жениха пропало перед камерами, и ни на один вопрос журналистов мужчина ответить так и не смог. Общая сумма ущерба, нанесенного брачным аферистом, только по официальным данным составляет более 4 миллионов рублей. На самом деле цифра может быть в разы больше.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, втирался в доверие и под различными предлогами просил взять для него кредит. В ходе расследования Бикбулатов не признал свою вину. Кроме того, Вадим Бикбулатов умудрился обмануть ещё и своего работодателя. Он похитил товар из фирмы, где трудился менеджером, на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Бикбулатова длилось около двух лет. Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе заседания Бикбулатов свою вину не признал. Однако с учётом всех собранных доказательств по делу суд признал его виновным. Марина Мусатова, помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы