«Обобрал и скрылся»: истории девушек из Башкирии, обманутых брачным аферистом

Брачный аферист обманул троих женщин и одного мужчину. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей. В Уфе вынесли приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска Вадима Бикбулатова. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, добивался их доверия и под различными предлогами просил взять для него кредит. После получения денег он переставал выходить на связь. Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете.
А в итоге разбитое сердце и пустой кошёлек. С суженым Анастасия познакомилась на просторах интернета. Мужчина в кратчайшие сроки сумел обаять девушку и втереться к ней в доверие. Галантен, заботлив, дарил цветы и даже звал замуж. Романтика закончилась, как только избранница согласилась помочь ему с бизнесом и взять на своё имя кредит. Получив деньги, ловелас исчез. Обманутая девушка разместила пост в интернете и прикрепила фотографию.
Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете. Выяснилось, что у Вадима Бикбулатова есть судимость, жена и четверо детей, что ничуть не мешало ему заниматься грязными делишками. Он знакомился с родителями потенциальных невест и даже с их детьми. Не гнушался обманывать и старых знакомых.
Однако всё красноречие горе-жениха пропало перед камерами, и ни на один вопрос журналистов мужчина ответить так и не смог. Общая сумма ущерба, нанесенного брачным аферистом, только по официальным данным составляет более 4 миллионов рублей. На самом деле цифра может быть в разы больше.
Сегодня Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, втирался в доверие и под различными предлогами просил взять для него кредит. В ходе расследования Бикбулатов не признал свою вину. Кроме того, Вадим Бикбулатов умудрился обмануть ещё и своего работодателя. Он похитил товар из фирмы, где трудился менеджером, на общую сумму более 3 миллионов рублей.
Пока шло следствие, Вадим находился под домашним арестом. Но сегодня брачного афериста взяли под стражу прямо в зале суда. Он получил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине придется в колонии общего режима. Также ловеласа-мошенника обязали вернуть сумму причиненного ущерба. А девушки после этого случая не знакомятся в интернете и надеются, что, увидев этот репортаж, кто-то вовремя одумается и не поверит на слово горе-жениху.