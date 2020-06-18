«Обобрал и скрылся»: истории девушек из Башкирии, обманутых брачным аферистом

Брачный аферист обманул троих женщин и одного мужчину. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей. В Уфе вынесли приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска Вадима Бикбулатова. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, добивался их доверия и под различными предлогами просил взять для него кредит. После получения денег он переставал выходить на связь. Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете.

Я хотела семью создать, детей хотела. А в итоге я что получила?

Анастасия, потерпевшая

А в итоге разбитое сердце и пустой кошёлек. С суженым Анастасия познакомилась на просторах интернета. Мужчина в кратчайшие сроки сумел обаять девушку и втереться к ней в доверие. Галантен, заботлив, дарил цветы и даже звал замуж. Романтика закончилась, как только избранница согласилась помочь ему с бизнесом и взять на своё имя кредит. Получив деньги, ловелас исчез. Обманутая девушка разместила пост в интернете и прикрепила фотографию. 

Мы создали свою группу, и в ней было гораздо больше людей. Человек десять. Он угрожал. Мол, я выставлю наши фотографии, я расскажу твоим друзьям. Естественно, эта история не очень приятная, и не всем хотелось бы огласки.

Анастасия, потерпевшая

Обманутые девушки объявили на него охоту в интернете. Выяснилось, что у Вадима Бикбулатова есть судимость, жена и четверо детей, что ничуть не мешало ему заниматься грязными делишками. Он знакомился с родителями потенциальных невест и даже с их детьми. Не гнушался обманывать и старых знакомых.

Знала его давно. Обидно было не то что за обман, а именно за тот факт, что я человеку поверила, а он просто меня обобрал до ниточки. И это не смотря на то, что я была с детьми, в декрете сидела. И скрылся.

Екатерина, потерпевшая

Однако всё красноречие горе-жениха пропало перед камерами, и ни на один вопрос журналистов мужчина ответить так и не смог. Общая сумма ущерба, нанесенного брачным аферистом, только по официальным данным составляет более 4 миллионов рублей. На самом деле цифра может быть в разы больше.

Сегодня Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Благовещенска. Мужчина через социальные сети знакомился с женщинами, втирался в доверие и под различными предлогами просил взять для него кредит. В ходе расследования Бикбулатов не признал свою вину. Кроме того, Вадим Бикбулатов умудрился обмануть ещё и своего работодателя. Он похитил товар из фирмы, где трудился менеджером, на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Бикбулатова длилось около двух лет. Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе заседания Бикбулатов свою вину не признал. Однако с учётом всех собранных доказательств по делу суд признал его виновным.

Марина Мусатова, помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы

Пока шло следствие, Вадим находился под домашним арестом. Но сегодня брачного афериста взяли под стражу прямо в зале суда. Он получил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине придется в колонии общего режима. Также ловеласа-мошенника обязали вернуть сумму причиненного ущерба. А девушки после этого случая не знакомятся в интернете и надеются, что, увидев этот репортаж, кто-то вовремя одумается и не поверит на слово горе-жениху.