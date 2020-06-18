В Стерлитамаке пьяный водитель насмерть сбил школьницу

В Башкирии вновь произошла серьезная авария с участием школьников и нетрезвого водителя. В Стерлитамаке сегодня мужчина сбил двух девочек-подростков. Одна из них скончалась.

Смертельное ДТП случилось на улице Горького в десятом часу вечера. Мужчина находился за рулем «Лады Калины». Как сообщает главный госавтоинспектор республики, водитель был нетрезв. Сбитым девочкам, по словам Динара Гильмутдинова, около 13-14 лет.

На месте работают правоохранительные органы. Подробности аварии уточняются.

Напомним, совсем недавно Башкирию всколыхнула новость об ужасной аварии, виновником которой тоже стал пьяный водитель. В Иглинском районе мужчина на машине компании Ситимобил насмерть сбил 16-летнюю девочку, шедшую в школу получать аттестат.