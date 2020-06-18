Один из матчей РПЛ откладывается из-за ковид-положительных футболистов

Отмененный матч российской Премьер-лиги «Сочи» – «Ростов», который не пройдет по графику 19 июня из-за шести положительных тестов у футболистов донского клуба, могут перенести ровно на месяц. О положительных результатах на COVID-19 стало известно накануне.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что единственная возможность переноса игры – на 19 июля, когда состоятся полуфиналы Кубка России. Оба клуба должны дать согласие на перенос. Речь об отмене других игр пока не идет. Поэтому футбольная «Уфа» планомерно готовится к воскресному матчу с «Тамбовом».

Еще не возобновившийся чемпионат Российской Премьер-лиги уже откладывается для одного клуба. У шести футболистов «Ростова» положительный тест на COVID-19. Команда в полном составе и часть сотрудников – порядка 40 человек – на двухнедельном карантине. Сложившуюся ситуацию обсуждали сегодня на пресс-конференции в Москве. Игру могут перенести с 19 июня на 19 июля, но только при согласии и «Ростова», и «Сочи». Если последние откажутся, то «Ростову» будет засчитано поражение – это как вариант. Что касается остановки чемпионата, то об этом речь пока не идет.

Для его возобновления разработан новый регламент, где прописано вплоть до времени и частоты уборки раздевалок и других помещений. За 48 часов до матча на стадионе определяется чистая зона – территория, где передвигается команда хозяев и гостей. Одновременно здесь могут находиться чуть больше 100 человек. У каждого из них должен быть результат теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанный не более чем за 48 часов до начала матча.

Каждодневная работа ведется, команда в хорошем настроении, думаю, 21 мы порадуем своих болельщиков, все будет красиво. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Увидеть эту красоту своими глазами смогут полторы тысячи зрителей – именно столько допущено на трибуны Роспотребнадзором. Накануне 200 билетов продали за 15 минут. Еще сто решили подарить медицинским работникам. Право прийти на игру остается и за владельцами абонементов. В день матча нужно заранее прийти на стадион «Нефтяник».

Уже на трибуне стюард проверит абонемент и выдаст билет, по которому вы сможете пройти на трибуну. Рассадка производится на место, указанное в билете. Категория (сектор) абонемента может не совпадать с категорией билета. Элина Хисамова