В Уфе презентовали приложение-самоучитель башкирского языка

Новый взгляд на башкирский язык. В Уфе прошло мероприятие, где презентовали цифровые технологии для обучения. Это мобильные приложения, видеоуроки, подкасты в iTunes и во «ВКонтакте» на башкирском языке. О своих ноу-хау рассказывали сами разработчики.

Для широкой публики трансляция мероприятия шла на телеканале БСТ и в социальных сетях. Также познакомили гостей и телезрителей с абсолютно новым приложением – «Башворд». Самоучитель содержит 139 вопросов на двух языках – башкирском и русском. Для скачивания уже доступен.