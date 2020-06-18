В Уфе презентовали приложение-самоучитель башкирского языка

Новый взгляд на башкирский язык. В Уфе прошло мероприятие, где презентовали цифровые технологии для обучения. Это мобильные приложения, видеоуроки, подкасты в iTunes и во «ВКонтакте» на башкирском языке. О своих ноу-хау рассказывали сами разработчики.
Для широкой публики трансляция мероприятия шла на телеканале БСТ и в социальных сетях. Также познакомили гостей и телезрителей с абсолютно новым приложением – «Башворд». Самоучитель содержит 139 вопросов на двух языках – башкирском и русском. Для скачивания уже доступен.
Для изучения башкирского языка есть 5 приложений. Их можно скачать в App Store и Play Маркете в зависимости от типа смартфона. Изучать язык можно, стоя в очереди или в транспорте. Многие просто не знают о таких доступных под рукой способах обучения. Тем не менее, организаторы отметили, что интерес к изучению языка в последнее время возрос.