Пенсионерка из Уфы стала жертвой аферистов

Потерпевшей в соцсетях пришло сообщение с аккаунта ее знакомой. В нем говорилось о том, что банк дарит клиентам деньги, но для получения подарка необходимо предоставить данные банковской карты. Женщина сделала все по инструкции, однако вскоре обнаружила, что с ее счета пропали 50 тысяч рублей.