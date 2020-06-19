Пенсионерка из Уфы стала жертвой аферистов

66-летняя жительница башкирской столицы стала жертвой аферистов. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Потерпевшей в соцсетях пришло сообщение с аккаунта ее знакомой. В нем говорилось о том, что банк дарит клиентам деньги, но для получения подарка необходимо предоставить данные банковской карты. Женщина сделала все по инструкции, однако вскоре обнаружила, что с ее счета пропали 50 тысяч рублей.
Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.