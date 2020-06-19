В Уфе неизвестные избили подростка и отобрали дорогой телефон

Накануне в Уфе произошел грабеж. Двое злоумышленников ограбили 15-летнего подростка. Мама потерпевшего обратилась в полицию. Как сообщают корреспонденты издания КП-Уфа , преступление произошло поздней ночью.

К подростку подошли двое парней, распылили газовый баллончик и жестоко избили. Злоумышленники забрали у мальчика сумку, в которой лежали наушники, дорогостоящий телефон, паспорт и банковская карта, после чего скрылись в неизвестном направлении.