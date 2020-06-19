В Башкирии парень жестоко расправился с матерью

Накануне в Ермекеевском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. В одном из сел в дачном домике было найдено изрезанное ножом тело 49-летней женщины. Подробности произошедшего сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 20-летний сын убитой. В содеянном юноша признался.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.