В Башкирии парень жестоко расправился с матерью

Накануне в Ермекеевском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. В одном из сел в дачном домике было найдено изрезанное ножом тело 49-летней женщины. Подробности произошедшего сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.