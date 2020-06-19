В Башкирии назвали города, жители которых больше всего нарушали самоизоляцию

В Башкирии назвали города, которые показали худший уровень самоизоляции. Напомним, с 31 марта в республике был введен режим обязательной самоизоляции, во время которого нельзя было выходить на улицу из-за угрозы распространения коронавируса.

Данные о соблюдении режима в городах и районах учитываются как раз с конца марта. В суды было направлено 18 090 дел об административных нарушениях. 6270 граждан получили штрафы, а 5778 человек отделались предупреждениями.