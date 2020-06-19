В Уфе надолго перекроют три улицы в центре

Администрация Уфы рассказала об ограничении движения транспорта на некоторых улицах в центре города. Так, ограничение коснется улиц Пушкина, Гафури и Вавилова. Временные неудобства связаны с ремонтными работами.
С 17 июня по 16 августа будет перекрыт участок по проезжей части от перекрестка улиц Вавилова и Пушкина. Почти такой же участок, но чуть меньше, будут перекрывать ещё с 16 августа до 9 октября. Также с 20 июля по 16 августа перекроют участок от перекрестка улиц Пушкина и Гафури до Пушкина, 42. Для водителей будет организовано движение вдоль жилого дома №9.
С 27 июня по 9 октября будет перекрыт участок дороги по улице Гафури от дома №19 до дома №21. С 16 августа по 9 октября будет перекрыто движение на створе улиц Пушкина и Гафури до дома №21.
Фото: Администрация г. Уфы.