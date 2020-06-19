В Башкирии ковид-медики смогли добиться выплат только через прокуратуру

Сотрудники Белебеевской ЦРБ смогли получить положенные выплаты только после обращения в прокуратуру. Врачам положены дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако руководство больницы не спешило выплачивать деньги.

8 апреля Владимир Путин установил врачам специальную надбавку к зарплате за борьбу с коронавирусом. Сумма выплат варьируется от 80 до 25 тысяч в месяц.