Жительница Башкирии трагически погибла в огне

Сегодня, 19 июня, в Учалинском районе произошёл страшный пожар. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Уйской в деревне Тунгатарово. Пресс-служба МЧС по РБ рассказала подробности трагедии.

Во время прибытия пожарной команды огонь успел перекинуться на соседнее здание. К счастью, возгорание удалось быстро локализовать, а после и вовсе потушить. При осмотре сгоревшей территории была найдена погибшая женщина.

На пепелище обнаружили тело 86-летней хозяйки дома. Также сильные ожоги получил 58-летний сын погибшей. Его доставили в Учалинскую больницу. Оперативная служба МЧС устанавливает причины и обстоятельства случившегося.