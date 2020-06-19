В Башкирии женщина рассказала о готовящемся теракте

19 июня в полицию Бирска поступила информация от местной жительницы о готовящемся теракте. 33-летняя женщина рассказал, что её знакомые готовы напасть на поезд. О случившемся рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru.
Женщина, которая работает мойщицей оборудования одной из местных компаний, рассказала о звонке товарищей. Якобы её друзья готовятся захватить поезд, который едет в сторону Когалыма. Полиция прибыла к женщине, чтобы выяснить подробности.
Оказалось, жительница Бирска была сильно пьяна. Никто не звонил ей вообще и, тем более, не сообщал о теракте. Теперь женщину ждёт наказание за ложный вызов сотрудников правоохранительных органов.