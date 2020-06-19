В Башкирии назвали условие, которое важно соблюдать при заезде в санаторий

С 29 июня санатории Башкирии вновь начнут принимать посетителей. Однако отдыхающим придётся соблюсти одно обязательное условие. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов.

Отдыхающих будут принимать в санаторий только после проведения тестирования на коронавирус. При чём результаты должны прийти не позднее, чем за двое суток до даты заезда. Также важным условием будет нахождение в номере по одному человеку, не считая родственников.

Также готовятся места для людей (медики, волонтеры, соцработники), которые борются с коронавирусной инфекцией. Для них будет также организован отдых в санатории. Соответствующий документ уже находится в стадии разработки.