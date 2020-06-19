Стало известно, когда завершится реконструкции парка «Первомайский» в Уфе

Любимый парк жителей Черниковки преобразится к своему 30-летию. Реконструкция в «Первомайском» идет полным ходом. Она началась в ноябре прошлого года.

Рабочие уже очистили озеро Тепличное, вокруг которого возводят амфитеатр. По проекту в парке появится тропа здоровья. Пенсионеры смогут заниматься скандинавской ходьбой. Будет чем развлечь и самых юных жителей. В «Первомайском» устанавливают две большие детские площадки. Помимо этого, появится новое освещение, камеры видеонаблюдения.

Перед укладкой асфальта рабочие утрамбовывают землю вокруг озера. После подрядная организация будет благоустраивать парк. Установят скамейки и посадят деревья и кустарники. Реконструкция в парке отдыха «Первомайский» идет полным ходом.

Изюминкой парка «Первомайский» станет амфитеатр, который расположится на берегу озера Тепличное. Прямо напротив возведут большую сцену, где во время праздников творческие коллективы будут давать концерты. А жители и гости столицы, отдыхая на берегу озера, смогут наблюдать за торжеством.

Строители укрепляют береговую зону. Основание амфитеатра уже готово. Рабочие приступают к установке посадочных мест. Также в озере забьет фонтан. Реконструкцию парка «Первомайский» начали в ноябре прошлого года. На объекте сейчас работает порядка 80 человек.

Это очень востребованный парк, здесь живет очень много людей. Порядка 70 тысяч человек в пешеходной доступности от этой территории. 40 лет парк ждал этих преобразований. Очень торопимся открыть как можно скорее объект, потому что наконец-то карантин снят, и люди очень хотят гулять. Поэтому стараемся как можно быстрее хотя бы часть объекта сдать. Ольга Сарапулова, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам развития общественного пространства и городской среды

Для маленьких детей монтируют две большие детские площадки. Качели, горки, карусели. Безопасно будет гулять не только днем, но и вечерами. В парке установят освещение и камеры видеонаблюдения.

Сами жители такому обновлению рады. Парк «Первомайский» – один из любимых уголков жителей Черниковки. Он был открыт в 1991 году. За 30 лет реконструкцию не проводили ни разу. Горожане с нетерпением ждут открытия. Илья Миронов, директор парка культуры и отдыха «Первомайский»