Число больных коронавирусом в Башкирии превысило 4,7 тысяч человек

В Башкирии опубликованы новые данные, отражающие статистику по распространению коронавируса в республике. Согласно цифрам, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 62 случая инфицирования. Общее количество заболевших достигло отметки в 4 792 человек.

Увеличилось и число выздоровевших. За сутки из больниц выписано 85 пациентов. За все время пандемии излечиться от коронавируса сумели 2 267 человек. Умерли – 18 человек.

Всего в России 569 063 заболевших, выздоровели - 324 406, умерли - 7 841.