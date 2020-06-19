В России вновь выявили менее 8 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки выявлено 7972 человека с COVID-19. В стране третий день подряд выявляется менее 8 тысяч зараженных.

За всё время пандемии выявлено 569 063 пациента с коронавирусом. Одновременно вирусом болеют 236 816 человек. За сутки этот показатель уменьшился на 2652 человека.