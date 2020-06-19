Стало известно, где в Башкирии больше всего детей-наркоманов

600 детей в Башкирии стоят на учёте из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

По информации Антинаркотической комиссии, за 2019 год в республике было рассмотрено 2 988 дел по несовершеннолетним. У 644 несовершеннолетних были проблемы с употреблением алкоголя, у 50 – с наркотиками, у 64 была зафиксирована токсикомания.

Больше всего проблемных детей – в Уфе. В столице на учёте стоит 478 подростков. Из них у 79 – проблемы с алкоголем, у 27 – с наркотиками, 8 подростков – токсикоманы.

Также много проблемных подростков живут в Мелеузовском районе. Там 51 подросток стоит на учёте из-за алкоголя, 1 – из-за наркотиков, 5 человек – из-за токсикомании.

В Нефтекамске за алкоголь в «чёрном списке» находятся 37 несовершеннолетних. 3 подростка – за наркоманию.

В Салавате у 36 подростков проблемы с употреблением алкоголя, у 2 – с наркотиками.

В Октябрьском 34 несовершеннолетних находятся в злостчастном списке за алкоголь, 5 – за наркотики, 7 человек – токсикоманы.