В Башкирии матери, которая закопала годовалого ребёнка, грозит пожизненный срок

Страшная трагедия потрясла всю республику. 28-летняя жительница Дюртюлей задушила подушкой своего годовалого сына, а после закопала в саду. Суд рассматривает варианты наказания нерадивой матери.

Молодая мама двух детей решилась на страшное преступление будучи в осознанном состоянии и здравом уме. Это доказала экспертиза, которую провели следователи. Однако причины поступка так и неизвестны.