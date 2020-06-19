В Башкирии матери, которая закопала годовалого ребёнка, грозит пожизненный срок

Страшная трагедия потрясла всю республику. 28-летняя жительница Дюртюлей задушила подушкой своего годовалого сына, а после закопала в саду. Суд рассматривает варианты наказания нерадивой матери.
Молодая мама двух детей решилась на страшное преступление будучи в осознанном состоянии и здравом уме. Это доказала экспертиза, которую провели следователи. Однако причины поступка так и неизвестны.
Сначала горе-мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Около 100 человек добровольцев, соседей, полиции искали годовалого ребёнка, пока не вскрылась жуткая правда. Так как женщина признана вменяемой, ей грозит пожизненный срок лишения свободы. А старшую дочку женщины забрал биологический отец.