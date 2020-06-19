В Уфе девушке выписали штраф, перепутав ее с другим человеком

Уроженка Башкирии, которая живет в Италии, Анна Шукаева стала «злостным нарушителем закона» из-за обознавшейся соседки. Все дело в том, что девушка отдыхала в Индии в самый разгар пандемии и по возвращению из-за границы в Уфу сняла себе квартиру, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако нелепая случайность привела к череде неприятностей.
Все началось с вынужденного возвращения Анны в Уфу. Девушка, будучи «ответственным человеком», отсидела положенные две недели обязательной самоизоляции. В это время, по приказу главы Башкирии Радия Хабирова, проводились рейды по домам тех, кто прибыл из- за рубежа.
Так девушка общалась со своими друзьями во время самоизоляции. Она уверяет, что не выходила из квартиры.
Однако Анна была удивлена, когда получила повестку в суд. Из документа девушка узнала, что она якобы нарушила режим самоизоляции и подвергла опасности жизни других людей. Чуть позже Анна поняла, в чем было дело: ее соседка передала проверяющим неверные данные.
Теперь девушку ждет суд. Заседание состоится 30 июня. Из-за этой ошибки девушка не смогла улететь в Италию. Более того, теперь срок возвращения домой, в принципе, неизвестен, так как Анна не имеет права покидать Россию, пока идет судебный процесс.
Фото: личный архив Анны Шукаевой