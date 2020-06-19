В Уфе девушке выписали штраф, перепутав ее с другим человеком

Уроженка Башкирии, которая живет в Италии, Анна Шукаева стала «злостным нарушителем закона» из-за обознавшейся соседки. Все дело в том, что девушка отдыхала в Индии в самый разгар пандемии и по возвращению из-за границы в Уфу сняла себе квартиру, чтобы обезопасить себя и своих близких. Однако нелепая случайность привела к череде неприятностей.

Все началось с вынужденного возвращения Анны в Уфу. Девушка, будучи «ответственным человеком», отсидела положенные две недели обязательной самоизоляции. В это время, по приказу главы Башкирии Радия Хабирова, проводились рейды по домам тех, кто прибыл из- за рубежа.

«Я вернулась из Индии и заселилась в снятую заблаговременно моей мамой квартиру. Соблюла строжайший карантин, без выходов на улицу и встреч с родными и близкими. Мне даже продукты приносили и оставляли под дверью, а я взамен выкладывала мусор. Помимо всего прочего, этот приезд в Россию был не запланированным, у меня даже не было подходящей одежды для холодной российской весны, лишь гардероб рассчитанный на +30. Поэтому, даже переехав к родителям 4 апреля после карантина, продолжала сидеть дома, не выходя на улицу вообще»

Анна Шукаева

Так девушка общалась со своими друзьями во время самоизоляции. Она уверяет, что не выходила из квартиры.

Однако Анна была удивлена, когда получила повестку в суд. Из документа девушка узнала, что она якобы нарушила режим самоизоляции и подвергла опасности жизни других людей. Чуть позже Анна поняла, в чем было дело: ее соседка передала проверяющим неверные данные.

«Мне пришла повестка в суд, якобы соседка из квартиры напротив видела меня выходящей из квартиры по месту прописки 31 марта. По словам ее мужа, скорее всего, она обозналась, и когда проверяющие ее спросили, видела ли она меня, назвав мое имя, она подумала, что речь идёт о моей маме, просто не знает, как её зовут. А предположить, что есть ещё кто-то прописанный в квартире не додумалась. Она меня в глаза-то в жизни не видела, так как я уже более 10 лет не проживаю с родителями»

Анна Шукаева

Теперь девушку ждет суд. Заседание состоится 30 июня. Из-за этой ошибки девушка не смогла улететь в Италию. Более того, теперь срок возвращения домой, в принципе, неизвестен, так как Анна не имеет права покидать Россию, пока идет судебный процесс.  

Фото: личный архив Анны Шукаевой