В Уфе девушке выписали штраф, перепутав ее с другим человеком

«Мне пришла повестка в суд, якобы соседка из квартиры напротив видела меня выходящей из квартиры по месту прописки 31 марта. По словам ее мужа, скорее всего, она обозналась, и когда проверяющие ее спросили, видела ли она меня, назвав мое имя, она подумала, что речь идёт о моей маме, просто не знает, как её зовут. А предположить, что есть ещё кто-то прописанный в квартире не додумалась. Она меня в глаза-то в жизни не видела, так как я уже более 10 лет не проживаю с родителями»

Анна Шукаева