В Башкирии в 2020 году выросло число пострадавших от укусов клещей

Более 7 тысяч жителей Башкортостана покусали клещи. 2752 случая зафиксированы у детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Для сравнения, в прошлом году общее число пострадавших за аналогичный период было намного меньше – 6 220 обращений. Жителям напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на природе.
Специалисты советуют надевать закрытую одежду, пользоваться спреями и осматривать себя дома, даже если вы не выезжали на природу. В последние несколько лет клещи всё чаще попадаются в городах.
Если вы все-таки поймали клеща, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах кровососов исследуют на предмет их зараженности энцефалитом и боррелиозом.
Напомним, телеканал БСТ рассказывал, что нужно делать в случае укуса.