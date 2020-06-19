В Башкирии в 2020 году выросло число пострадавших от укусов клещей

Более 7 тысяч жителей Башкортостана покусали клещи. 2752 случая зафиксированы у детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Для сравнения, в прошлом году общее число пострадавших за аналогичный период было намного меньше – 6 220 обращений. Жителям напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на природе.

Специалисты советуют надевать закрытую одежду, пользоваться спреями и осматривать себя дома, даже если вы не выезжали на природу. В последние несколько лет клещи всё чаще попадаются в городах.

Если вы все-таки поймали клеща, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах кровососов исследуют на предмет их зараженности энцефалитом и боррелиозом.

Напомним, телеканал БСТ рассказывал, что нужно делать в случае укуса.