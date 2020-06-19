Водитель из Башкирии, насмерть сбивший школьницу, рассказал подробности ДТП

ДТП с пьяными водителями говорят о том, что надо усиливать роль профилактики. Понятно, что водителей много, машин много, но по крайней мере важно то, что мы делаем – задерживаем водителей на дорогах, а на сегодня мы задержали около 7,5 тысяч пьяных водителей. Мы хотим, чтобы и общество нас поддержало: вот вы видите, что ваш близкий, знакомый или просто какой-то человек садится за руль пьяным, сообщите, позвоните 02, мы примем меры. Профилактика была, есть и будет, и мы будем ее усиливать, чтобы не было таких страшных аварий.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан