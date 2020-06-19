Водитель из Башкирии, насмерть сбивший школьницу, рассказал подробности ДТП

0,838 промилле – показания алкотестера задержанного водителя, сбившего двух подростков в Стерлитамаке. Напомним, трагедия произошла минувшим вечером на улице Горького. Под колеса «Лады Калина» попали две девочки 13 и 15 лет, которые шли по тротуару.

От полученных травм ученица восьмого класса скончалась. Другая несовершеннолетняя находится в больнице. Известно, что водитель был нетрезв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП вину свою признал.

Ехал в сад. Заехал в бакалейку, взял вина и поехал. По дороге в сад на бордюре их зацепил. – В каком состоянии вы были? – Я был пьяный. Так честно и говорю.

Виновник ДТП

Эту уже второй смертельный случай на дороге с участием детей за уходящую неделю. Напомним, во вторник в Иглинском районе по вине пьяного водителя погибла шестнадцатилетняя школьница. И трагедий можно было бы избежать, если бы граждане были бдительнее и не умалчивали о фактах злоупотребления алкоголем за рулем.

ДТП с пьяными водителями говорят о том, что надо усиливать роль профилактики. Понятно, что водителей много, машин много, но по крайней мере важно то, что мы делаем – задерживаем водителей на дорогах, а на сегодня мы задержали около 7,5 тысяч пьяных водителей. Мы хотим, чтобы и общество нас поддержало: вот вы видите, что ваш близкий, знакомый или просто какой-то человек садится за руль пьяным, сообщите, позвоните 02, мы примем меры. Профилактика была, есть и будет, и мы будем ее усиливать, чтобы не было таких страшных аварий.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан