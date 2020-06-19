Водитель из Башкирии, насмерть сбивший школьницу, рассказал подробности ДТП

0,838 промилле – показания алкотестера задержанного водителя, сбившего двух подростков в Стерлитамаке. Напомним, трагедия произошла минувшим вечером на улице Горького. Под колеса «Лады Калина» попали две девочки 13 и 15 лет, которые шли по тротуару.
От полученных травм ученица восьмого класса скончалась. Другая несовершеннолетняя находится в больнице. Известно, что водитель был нетрезв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП вину свою признал.
Эту уже второй смертельный случай на дороге с участием детей за уходящую неделю. Напомним, во вторник в Иглинском районе по вине пьяного водителя погибла шестнадцатилетняя школьница. И трагедий можно было бы избежать, если бы граждане были бдительнее и не умалчивали о фактах злоупотребления алкоголем за рулем.