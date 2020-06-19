По Уфе бродил брошенный мальчик со сломанной ногой

Совет по правам человека при главе Башкирии проводит проверку семьи мальчика, который в одиночестве бродил по Уфе. 9-летний ребёнок гулял по улице Вологодской, где его нашли волонтёры. Мальчик в резиновых сапогах сильно хромал и передвигался с трудом.

Медики выявили, что нога ребёнка неправильно срослась. Видимо, мальчика не отвели к врачу после перелома, поэтому пострадавшая ступня криво срослась. Полиция отдала беднягу маме, однако Совет по правам человека против такого решения. Очевидно, дома о ребенке никто не заботится.

Известно, что мать мальчика не раз привлекалась за жестокое обращение с детьми. Издание «UFA1» рассказало, что волонтёры купили ребёнку одежду, обувь и еду, но мальчик отказался от всего. По его словам, за такие «подарки» его может наругать мама и избить брат.