В Башкирии появилась новая остановка, посвящённая коронавирусу

Изначально остановка называлась «Инфекционная больница», т.к она находится прямо перед новым ковидным госпиталем. Такое название не очень понравилось Главе республики, и он предложил повременить с этим делом. Премьер-министр правительства Андрей Назаров пояснил, что «Инфекционная больница» − предварительный вариант, его можно поменять.