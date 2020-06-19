В Башкирии погиб мужчина после трагедии на стройке

Гострудинспекция завершила расследование смерти молодого мужчины. 29-летний рабочий погиб на стройке после удара кирпичом по голове. Трагедия произошла ещё 16 апреля.

Следствие установило, что в злополучный день строительные работы проводились в двух местах: подготовительные — внизу и укладка кирпичей — наверху. Оказалось, укладка производилась без сеток, которые нацелены на предупреждения падения с высоты строительных конструкций.