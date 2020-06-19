В Уфе начал функционировать обновленный сквер «Волна»

В Уфе завершились основные работы по реконструкции парка «Волна». Центральное место отдыха для жителей микрорайона Затон уже в обновленном дизайне вновь начало принимать посетителей.

Строители проделали огромный комплекс работ. Помимо традиционного обустройства входной группы, освещения, парковых скамеек и урн, организовали велосипедные дорожки, целый детский уличный городок, зону для скейтеров, спортплощадки с возможностью позаниматься как взрослым, так и детям.

Еще одним новшеством стал специальный автодром, где на наглядном примере можно изучать правила дорожного движения. Не только детям, но и все желающим.

В наше время такого не было, сейчас очень много площадок для детей, чтобы они развивались, изучали ПДД, это здорово. Мы рады, что у нас есть такой парк. Алина Зайнуллина

Занимаюсь я каратэ профессионально, в составе сборной России нахожусь. Раньше здесь ничего не было, никаких площадок, приходилось ходить далеко от дома. А сейчас все оборудовано. Егор Николаев

В сквере «Волна» регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия. Для их проведения в центральной части установили большую сцену для концертов. Ремонт провели за счет федеральных средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Реконструкция началась в прошлом году. Однако полностью благоустройство еще не завершено. На отдельных участках проводят озеленение. А в ближайшее время начнется третий этап.