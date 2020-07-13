В Башкирии туристке раздробило ноги во время похода

Страшный инцидент произошёл с туристической группой, которые следовали по маршруту «Село Верхнеаршинский – Хребет Машак г. Медвежья». 39-летней путешественнице придавило ноги глыбой. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС рассказала подробности случившегося.

В походе женщина встала на камень, случайно сдвинула глыбу на себя и придавила обе ноги. Товарищи пострадавшей срочно вызвали спасателей, а сами принялись к оказанию первой помощи. Им удалось сдвинуть камень, но спуститься самостоятельно у девушки не было возможности.

Происшествие зафиксировано ночью, поэтому спасатели ехали дольше, чем обычно. Сами туристы попытались спустить девушку на импровизированных носилках. Только к 7 утра по каменистой местности пострадавшую удалось донести к машине.