В Уфе из городского озера достали тело мужчины

Опасно для жизни купаться в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Аншлаги установлены на несанкционированных пляжах не для красоты. Они сообщают об опасности купания на данном участке. Не игнорируйте их! Берегите себя и купайтесь на официальных пляжах!

пресс-служба УГЗ г. Уфы