В Уфе из городского озера достали тело мужчины

Сегодня, 13 июля, зафиксирована ещё одна жертва воды. Из озера Максимовского, что в Калининском районе, достали тело мужчины. Сообщается, что погибший купался в непредназначенном для этого месте.

38-летний мужчины отдыхал на берегу озера с друзьями. Плавать в этом озере категорически запрещено. Об этом говорит аншлаг, который установлен в нескольких метрах от места происшествия.

Запрещающий знак не остановил мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения всё равно пошёл купаться. К сожалению, летний отдых закончился трагедией.

Опасно для жизни купаться в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Аншлаги установлены на несанкционированных пляжах не для красоты. Они сообщают об опасности купания на данном участке. Не игнорируйте их! Берегите себя и купайтесь на официальных пляжах!

пресс-служба УГЗ г. Уфы 

Фото: УГЗ г. Уфы 

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