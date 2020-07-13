В Уфе из городского озера достали тело мужчины

Сегодня, 13 июля, зафиксирована ещё одна жертва воды. Из озера Максимовского, что в Калининском районе, достали тело мужчины. Сообщается, что погибший купался в непредназначенном для этого месте.
38-летний мужчины отдыхал на берегу озера с друзьями. Плавать в этом озере категорически запрещено. Об этом говорит аншлаг, который установлен в нескольких метрах от места происшествия.
Запрещающий знак не остановил мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения всё равно пошёл купаться. К сожалению, летний отдых закончился трагедией.
Фото: УГЗ г. Уфы