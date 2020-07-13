В Башкирии нашли останки человека, пролежавшие неопознанными 5 лет

27-летний житель Оренбурга пропал в 2015 году в Башкирии. Только в 2019 году было найдены останки тела пропавшего. Подробности страшного преступления сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Следствие выяснило, что житель Оренбурга приехал в Салават, где проводил время со своим сводным братом. Между ними произошёл конфликт, который разрешил приятель брата. Все трое отправились в Мелеуз, во время дороги приятель задушил жителя Оренбурга. После мужчины вывезли тело в деревню, где закопали его под фундаментом старой фермы.