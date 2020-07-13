У актрисы Айшварии Рай и ее дочери выявили коронавирус

Индийская звезда Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь заразились коронавирусом. Об этом супруг артистки написал в Twitter.
Абхишек Баччан сообщил, что у его супруги и дочери подтвержден коронавирус. Карантин они будут проходить дома. Артист поблагодарил фанатов за пожелания и молитвы.
Ранее о заболевании звезды заявил министр здравоохранения штата Махараштра Раджеш Топе, но запись в "Твиттере" удалили после публикации.
Айшвария Рай Баччан — победительница конкурса "Мисс Мира" 1994 года и известная в Индии актриса, сыгравшая во множестве фильмов. Она обладательница двух премий Filmfare Awards, считающихся старейшей и наиболее престижной кинопремией Болливуда и одной из высших гражданских государственных наград Индии — Падма Шри.