У актрисы Айшварии Рай и ее дочери выявили коронавирус

Айшвария Рай Баччан — победительница конкурса "Мисс Мира" 1994 года и известная в Индии актриса, сыгравшая во множестве фильмов. Она обладательница двух премий Filmfare Awards, считающихся старейшей и наиболее престижной кинопремией Болливуда и одной из высших гражданских государственных наград Индии — Падма Шри.