Заразность коронавируса резко возросла на 30%

В мире резко выросла заразность коронавируса на 30%. Об этом заявил профессор Габриэль Леунг. Он утверждает, что это связано с мутациями ДНК.
Ученый подчеркнул, что проведенное исследование подтвердило выводы международной группы ученых о росте заразности COVID-19. Например, в марте один инфицированный мог заразить 2-3 человека, а сейчас цифра выросла до 4.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано 12 945 828 случаев заражения коронавирусом. Их них на поправку пошли 7 153 812 человек, а скончались - 569 878.