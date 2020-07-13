Заразность коронавируса резко возросла на 30%

В мире резко выросла заразность коронавируса на 30%. Об этом заявил профессор Габриэль Леунг. Он утверждает, что это связано с мутациями ДНК.

Ученый подчеркнул, что проведенное исследование подтвердило выводы международной группы ученых о росте заразности COVID-19. Например, в марте один инфицированный мог заразить 2-3 человека, а сейчас цифра выросла до 4.